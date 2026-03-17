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Landkreis Freising: Mann findet Schwerverletzten in Arbeiterwohnheim

Nach dem Fund eines Schwerverletzten in Neufahrn ermittelt die Polizei. Es könnte sich um einen Unfall oder ein Verbrechen handeln.
AZ/dpa |
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Ein Mann fand den Verletzten am Balkon. (Symbolbild)
Ein Mann fand den Verletzten am Balkon. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa
Neufahrn

Auf dem Balkon eines Arbeiterwohnheims in Oberbayern ist ein Schwerverletzter entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen und Hämatome am Oberkörper. Der Finder in Neufahrn (Landkreis Freising) alarmierte am Sonntag umgehend die Beamten. Der Verletzte wurde in eine Münchner Klinik gebracht.

Wegen seines Gesundheitszustands konnte er bisher nicht zu seinen Verletzungen befragt werden. Die Polizei hält sowohl eine Gewalttat als auch einen Unfall oder ein Unglück für möglich und ermittelt.

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