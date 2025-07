Landkreis Freising: Geldautomat gesprengt – mutmaßliche Täter festgenommen

Im Januar wurde im Landkreis Freising ein Geldautomat gesprengt, die Täter flohen unerkannt. Zumindest zunächst. Dann führte eine Spur in die Niederlande.

In den Niederlanden sind zwei Männer festgenommen worden, die mindestens einen Geldautomaten in Deutschland in die Luft gesprengt haben sollen.

Geldautomaten in Freising gesprengt: Haftbefehle gegen Niederländer und Marokkaner

Wie das bayerische Landeskriminalamt (BLKA) und die Staatsanwaltschaft München I mitteilten, sind am Dienstagvormittag zwei Objekte in den niederländischen Städten Utrecht und Woerden durchsucht worden.

Dabei wurden zwei Haftbefehle gegen einen 22 Jahre alten Niederländer und einen 34-Jährigen mit niederländischer und marokkanischer Staatsangehörigkeit vollstreckt.

Umfangreiche Beweismittel sichergestellt

Sie sollen an der Sprengung eines Geldautomaten in Kirchdorf an der Amper im Landkreis Freising beteiligt gewesen sein, bei der im Januar dieses Jahres ein fünfstelliger Geldbetrag erbeutet wurde und ein Sachschaden von 100.000 Euro entstand.

Bei der Verhaftung der beiden Männer wurden nach Behördenangaben umfangreiche Beweismittel sichergestellt – darunter Kleidung, Maskierungen und Bargeld. Ermittelt wird, ob die Männer auch für weitere ähnliche Taten verantwortlich sind.

Erster Fall 2025: Unbekannten sprengen Geldautomaten in Freising

Erstmeldung 14. Januar 2025, 8.17 Uhr: Unbekannte haben in Oberbayern einen Geldautomaten gesprengt. Die Verdächtigen seien anschließend mit der Beute in einem Auto davongefahren, sagte ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) in München.

Die Täter hatten den frei stehenden Automaten auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Kirchdorf an der Amper (Landkreis Freising) in der Nacht mit Sprengstoff zerstört. Dabei wurde auch ein Stromverteilungskasten in der Nähe erheblich beschädigt. Dem BLKA-Sprecher zufolge handelt es sich um den ersten Fall einer Geldautomaten-Sprengung in Bayern in diesem Jahr. 2024 waren es 22 Fälle.