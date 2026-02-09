AZ-Plus

Landkreis Freising: Brand in Einfamilienhaus – Bewohner retten sich selbst

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in Fahrenzhausen behandelt der Rettungsdienst vier Menschen wegen Rauchvergiftung. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.
Ein 79-Jähriger sei in ein Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild)
Ein 79-Jähriger sei in ein Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Vier Bewohner sind bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Fahrenzhausen (Landkreis Freising) verletzt worden. Alle vier konnten sich selbstständig aus dem Haus retten, nachdem die Flammen im Erdgeschoss ausgebrochen waren, wie die Polizei mitteilte. 

Sie seien noch vor Ort wegen einer Rauchvergiftung behandelt worden. Ein 79 Jahre alter Senior wurde wegen einer Brandwunde am Kopf in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.

