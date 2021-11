Landkreis Freising: 80-Jährige stirbt nach Brand in Einfamilienhaus

Die Kriminalpolizei Erding ermittelt zu den Hintergründen: Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Freising ist die Bewohnerin gestorben.

Die allein in dem Haus lebende Frau verstarb am Unglücksort. (Symbolbild)

Haag an der Amper - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Haag an der Amper (Landkreis Freising) ist am Samstagmorgen eine 80-jährige Frau ums Leben gekommen.

Brand in Einfamilienhaus: Nachbar wählt Notruf

Wie die Polizei berichtet, war das Feuer im Keller eines Einfamilienhauses ausgebrochen - ein Nachbar sah gegen 8 Uhr Rauch aus dem Kellerschacht austreten.

Weil im Haus Licht brannte und niemand reagierte, wählte der Mann den Notruf. Die Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren Freising Land, Haag, Plörnbach, Inkofen und Zolling bekämpften den Brand im Keller und suchten das Haus nach Bewohnern ab.

80-Jährige stirbt bei Brand: Kriminalpolizei Erding ermittelt

Im ersten Stock der Gebäudes stießen sie auf die 80-Jährige: Die allein in dem Haus lebende Frau verstarb wenig später am Unglücksort. Weitere Personen waren zum Zeitpunkt der Brandausbruchs nicht im Gebäude.

Den Brandschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 100.000 Euro, das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt zur Klärung der Todes- und Brandursache.