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Landkreis Erding: Schwer verletzter Motorradfahrer in Klinik geflogen

Ein Mercedes-Fahrer übersieht den 19-Jährigen auf seiner Aprilia, als er in seinem Mercedes auf die Bundesstraße 388 in Richtung Taufkirchen/Vils abbiegen will. Es kommt zum Zusammenstoß.
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Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus Harlaching. (Symbolbild)
Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus Harlaching. (Symbolbild) © imago images/Wolfgang Maria Weber

Nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Erding ist ein Motorradfahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Harlaching geflogen worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, ereignete sich der Unfall am Sonntag (21. Juni) gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 388 in Höhe Osen.

Ein 21-Jähriger aus dem östlichen Landkreis Erding habe mit seinem Mercedes in Osen nach links auf die B388 in Richtung Taufkirchen/Vils abbiegen wollen und übersah dabei ein von links kommendes Motorrad.

19-Jähriger schwer verletzt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Der 19-jährige Aprilia-Fahrer aus dem östlichen Landkreis Erding stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich so schwer, dass ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Harlaching bringen musste. Der Mercedes-Fahrer wurde nur leicht verletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren Moosen und Taufkirchen/Vils sicherten die Unfallstelle ab, die Fahrbahn war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

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