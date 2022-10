Landkreis Erding: Polizei findet acht Kilogramm Gold in Neuwagen

Im Rahmen einer Schleierfahndung auf der A94 sind in einem auf einem Anhänger transportierten Neuwagen jede Menge Gold und Bargeld im Gesamtwert von rund 470.000 Euro zum Vorschein gekommen.

Pastetten - Bei der Kontrolle eines Fahrzeuggespanns auf der Autobahn 94 im Landkreis Erding hat die Polizei rund acht Kilogramm Gold gefunden.

Der Zeitwert belaufe sich auf über 445.000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Gold fanden die Beamten am Montagabend in einem Neuwagen, der auf einem Anhänger bei Pastetten transportiert wurde.

Die Insassen des Transporters im Alter zwischen 22 und 64 Jahren hätten die Herkunft des Goldes sowie von 25.000 Euro Bargeld den Schleierfahndern nicht plausibel erklären können, hieß es.

Schleierfahndung: Verdachtsunabhängige Kontrollen unter anderem auf Autobahnen

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche führt die Kriminalpolizeiinspektion Erding. Bei einer Schleierfahndung kann die Polizei gemäß des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes im Rahmen verdachtsunabhängiger Kontrollen unter anderem auch auf Bundesautobahnen die Identität einer Person feststellen und die von ihr mitgeführten Sachen durchsuchen.

Zweck dieser Vorschrift ist die Verhütung oder Unterbindung des unerlaubten Aufenthalts und die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität.