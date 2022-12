Landkreis Erding: Baum kippt um und reißt Stromleitung auf Bahnsteig – zwei Verletzte

Eine 23-Jährige ist von dem Baum am Kopf getroffen worden. Sie und ein Helfer erlitten Stromschläge und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

St. Koloman - Am Freitagmorgen ereignete sich an der S-Bahn-Haltestelle St. Koloman (Landkreis Erding) ein Unfall: Aus noch ungeklärter Ursache kippte ein Baum auf den Bahnsteig und riss eine Stromleitung mit sich. Eine 23-Jährige wurde am Kopf getroffen und erlitt einen Stromschlag.

Wie die Bundespolizei berichtet, ging die junge Frau gerade die Treppe zum Bahnsteig hinauf, als der Baum umfiel. Ein 19-Jähriger beobachtete das Ganze und eilte zur Hilfe. Er zog die 23-Jährige unter dem Baum hervor und erlitt ebenfalls einen Stromschlag.

Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Beide Verletzte, die aus dem Landkreis Erding stammen, konnten eigenständig auf einen naheliegenden Parkplatz gehen und den Notruf tätigen.

Die Frau erlitt eine Beule, eine geprellte Schulter und diverse Hautabschürfungen. Wegen der Stromschläge wurden beide zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Strecke gesperrt

Mehrere Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei sowie die Feuerwehr Altenerding waren im Einsatz. Da für die Bergung des entwurzelten Baumes Spezialgerät nötig ist, bleibt die Strecke noch gesperrt. Die Deutsche Bahn hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.