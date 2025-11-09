AZ-Plus

Landkreis Erding: 81-Jähriger von Unimog überrollt – Mann stirbt auf Hof

Ein Senior steigt in einen Geländetransporter ein. Dabei rutscht er ab und der Wagen setzt sich in Bewegung.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Auch ein Rettungshubschrauber war auf dem Weg zum Unfallort. (Symbolbild)
Auch ein Rettungshubschrauber war auf dem Weg zum Unfallort. (Symbolbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

Ein 81 Jahre alter Mann ist auf seinem Hof in Oberbayern von seinem Unimog überrollt und tödlich verletzt worden. Der Mann sei beim Einsteigen in das Nutzfahrzeug abgerutscht, wie die Polizei mitteilte.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät: Er starb noch am Samstag auf seinem Hof in Lengdorf (Landkreis Erding) an seinen Verletzungen. Auch ein Rettungshubschrauber war zu der Unfallstelle geflogen.

Die Polizei geht von einem Unfall aus. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.