Landkreis Erding: 18-jähriger Porsche-Fahrer mit 150 km/h geblitzt

Auch auf den Fahrer eines direkt hinter dem Porsche befindlichen BMW wartet ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

Die Polizei hat am Samstag (9. Mai) einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Staatsstraße 2084 unterwegs war. Nach einem unmittelbar hinter dem 18-Jährigen fahrenden Raser wird gefahndet.

Statt der erlaubten 70 km/h: 18-jähriger Porsche Fahrer mit 150 km/h geblitzt

Wie die Polizei weiter berichtet, befuhr der 18-Jährige aus dem östlichen Landkreis Erding mit seinem schwarzen Porsche die Staatsstraße von Erding kommend in Richtung Dorfen.

Auf Höhe von Flanning sei die Geschwindigkeit des Fahrzeugführers durch Polizeibeamte im Rahmen einer Kontrollstelle mittels Lasermessgerät gemessen worden: "Die Messung ergab eine Geschwindigkeit von über 150 km/h bei erlaubten 70 km/h."

Direkt hinter dem Porsche habe sich ein silberner BMW befunden, der "mit ähnlicher Geschwindigkeit" unterwegs gewesen sei, so die Polizei. Der BMW habe sich in Richtung Dorfen entfernt, eine Kontrolle sei daher nicht möglich gewesen: "Beide Fahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen."

Wer Angaben zu dem bislang unbekannten Fahrzeugführer und dem silbernen BMW sowie dem Fahrverhalten der beiden Fahrzeuge machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Erding (Telefon 08122/968-0).