Landkreis Ebersberg: Ist Elch "Emil" im Münchner Umland unterwegs?

Ungewöhnliche Begegnung für einen Autofahrer in Baiern: Vor ihm steht ein Elch auf der Straße. Wo das Tier herkommt, wie die Polizei reagiert hat.

Ein Autofahrer hat der Polizei in Ebersberg am Pfingstmontag einen auf der Straße stehenden Elch gemeldet. Das Tier sei nach der Begegnung bei der Einmündung der Kreisstraße 15 in die Staatsstraße 2079 nahe Baiern (Landkreis Ebersberg) in ein Waldstück gelaufen und verschwunden, hieß es. Der Elch sei bereits in den Tagen zuvor mehrmals gesehen worden.

Elch Emil sorgte im Sommer 2025 in Österreich für Schlagzeilen und wurde auch bei Deggendorf gesehen

Die Polizei informierte den Jagdpächter sowie die Straßenmeisterei, sodass in dem betroffenen Bereich Verkehrsschilder zur Geschwindigkeitsbegrenzung aufgestellt wurden. Dadurch sollte das Risiko einer Kollision und eine Gefährdung des Straßenverkehrs reduziert werden.

Laut Polizei könnte es sich um Elch Emil handeln, der vergangenen Sommer in Österreich für Schlagzeilen sorgte und seither auf Wanderschaft ist. Auch im Landkreis Deggendorf wurde vor rund vier Wochen ein Elch gemeldet, bei dem es sich um das besagte Tier gehandelt haben könnte.

Tierschützer riefen dazu auf, den Elch nicht zu bedrängen. Der Elch ist der größte Vertreter der Familie der Hirsche.