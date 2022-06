Landkreis Ebersberg: Illegal entsorgt - Unbekannter stellt Toiletten an Haus ab

Die Polizei Poing muss sich mit einem kuriosen Fall befassen: Ein Unbekannter platzierte in der Nacht drei Toiletten vor einem Haus in Anzing.

Anzing - Was steckt dahinter, was will uns der Täter oder die Täterin damit sagen?

Toiletten-Trio vor Mehrfamilienhaus

Die Beamten der Polizeiinspektion Poing ermitteln in einem besonders dreisten Fall von "illegaler Toilettenentsorgung", wie es am Freitag in einer Mitteilung heißt.

Den Angaben zufolge stellte ein bislang unbekannter Täter in der vergangenen Nacht insgesamt drei Toiletten vor einem Mehrfamilienhaus im Kaiserweg in Anzing im Landkreis Ebersberg ab.

Illegale Toilettenentsorgung: Polizei Poing bittet um Hinweise

Der Täter reihte die mehr oder weniger verschmutzten Kloschüsseln fein säuberlich sortiert auf und trollte sich wieder.

Sachdienliche Hinweise zu dem abstrusen Fall nimmt die PI Poing (Telefon 08121/99170) entgegen.