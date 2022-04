Landkreis Ebersberg: Fünf Verletzte nach Unfall beim Abbiegen

Eine 34-Jährige hatte beim Abbiegen auf der Bundestraße 304 ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen. Alle fünf Unfallbeteiligten kamen verletzt in ein Krankenhaus.

Eglharting - Fünf Menschen sind bei einem Unfall bei Eglharting teils mittelschwer verletzt worden, wie die Polizei am Samstag meldet. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend gegen 20.30 Uhr auf der B304 in Richtung Wasserburg in Höhe der Kreuzung Westring/Siriusstraße.

Fünf Verletzte, 13.000 Euro Schaden

Eine 34-jährige Renault-Fahrerin wollte nach links in die Siriusstraße abbiegen und übersah einen entgegenkommenden Nissan. Die Autos prallten frontal zusammen.

Der 30-jährigen Nissan-Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt, die 34-jährige Unfallverursacherin, ihr Lebensgefährte und ihr mitreisender Sohn mittelschwer. Alle fünf Beteiligten mussten in einem Krankenhaus versorgt werden.

Beide Kleinwagen waren ein Totalschaden, den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit etwa 13.000 Euro. Die Bundesstraße war ab 20.45 Uhr etwa eine Stunde lang voll gesperrt.