Landkreis Ebersberg: Frau bei Unfall auf der A94 schwer verletzt

Bei einem Überholmanöver kommt es in Fahrtrichtung München zu einem Unfall mit mehreren Verletzten. Die Polizei ermittelt gegen beide Autofahrer.

Bei einem Unfall auf der A94 wurde eine 33-Jährige schwer verletzt. (Symbolbild)

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Autobahn 94 in der Nähe von Markt Schwaben (Landkreis Ebersberg) ist eine Frau schwer verletzt worden.

Bei Tempo 180: Kollision auf der A94

Wie die Polizei mitteilte, war die 33-Jährige in der Nacht gegen 23.40 Uhr in Fahrtrichtung München zum Überholen eines Lastwagens auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Dort näherte sich von hinten ein weiterer Wagen mit hoher Geschwindigkeit.

"Auf diesem Fahrstreifen nahte ein 45-jähriger deutscher Fahrzeugführer aus dem Landkreis Augsburg mit ca. 180 km/h heran", so die Polizei.

33-Jährige kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Es kam zum Zusammenstoß: Die 33-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, ihre drei Mitfahrer im Alter von 29, 31 und 35 Jahren wurden leicht verletzt. Der Fahrer des zweiten Autos blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt gegen beide Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

An beiden Fahrzeugen entstanden den Angaben zufolge Totalschäden, insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf einen "hohen fünfstelligen Bereich". Die Autobahn musste für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt werden, der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Markt Schwaben abgeleitet.