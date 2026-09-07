Landkreis Ebersberg: 97-Jähriger verwechselt Gas und Bremse und fährt Hang runter

Ein Mann verwechselt beim Parken mit seinem Auto Gas und Bremse. Ein Kran muss den Wagen nach dem Unfall bergen.

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Ein 97-Jähriger hat beim Parken Gas und Bremse verwechselt und ist in Obernburg im Landkreis Ebersberg mit dem Auto einen Hang in Ebersberg heruntergestürzt.

Das Auto blieb an dem Hang hängen und wurde mit einem Kran geborgen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr befreite den Fahrer nach dem Unfall am Sonntagmittag aus dem Auto. Der Mann blieb unverletzt.

Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.