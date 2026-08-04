Landkreis Dachau: Sechsstelliger Schaden bei Feuer in Mehrfamilienhaus
Nach einem Brand in Karlsfeld (Landkreis Dachau) hatte die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die Ermittlungen übernommen. Die Kripo geht "zweifelsfrei" von einem technischen Defekt als Ursache aus, teilte die Polizei am Dienstag mit.
Feuer in Erdgeschosswohnung zügig gelöscht – aber hoher Sachschaden
Das Feuer war am vergangenen Freitag (31. Juli) in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Gärtnerweg ausgebrochen.
Alle im Wohnhaus anwesenden Bewohner wurden umgehend von den alarmierten Feuerwehrkräften evakuiert und das im Schlafzimmer der Wohnung ausgebrochene Feuer zügig gelöscht.
Kriminalpolizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus
Dennoch fiel die komplette Schlafzimmereinrichtung den Flammen und der starken Rußbildung zum Opfer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.
Am Montag (3. August) am Brandort durchgeführte Untersuchungen der Ermittler weisen auf einen technischen Defekt als Brandursache hin.
- Themen:
- München
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen