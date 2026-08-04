Landkreis Dachau: Sechsstelliger Schaden bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Dachau ist ein immenser Schaden entstanden. Jetzt hat die Polizei die Brandursache ermittelt.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle, es entstand dennoch ein hoher Sachschaden. (Symbolbild)

Nach einem Brand in Karlsfeld (Landkreis Dachau) hatte die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die Ermittlungen übernommen. Die Kripo geht "zweifelsfrei" von einem technischen Defekt als Ursache aus, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Feuer in Erdgeschosswohnung zügig gelöscht – aber hoher Sachschaden

Das Feuer war am vergangenen Freitag (31. Juli) in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Gärtnerweg ausgebrochen.

Alle im Wohnhaus anwesenden Bewohner wurden umgehend von den alarmierten Feuerwehrkräften evakuiert und das im Schlafzimmer der Wohnung ausgebrochene Feuer zügig gelöscht.

Kriminalpolizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus

Dennoch fiel die komplette Schlafzimmereinrichtung den Flammen und der starken Rußbildung zum Opfer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Am Montag (3. August) am Brandort durchgeführte Untersuchungen der Ermittler weisen auf einen technischen Defekt als Brandursache hin.