AZ-Plus

Landkreis Dachau: Sechsstelliger Schaden bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Dachau ist ein immenser Schaden entstanden. Jetzt hat die Polizei die Brandursache ermittelt.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle, es entstand dennoch ein hoher Sachschaden. (Symbolbild)
Die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle, es entstand dennoch ein hoher Sachschaden. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Nach einem Brand in Karlsfeld (Landkreis Dachau) hatte die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die Ermittlungen übernommen. Die Kripo geht "zweifelsfrei" von einem technischen Defekt als Ursache aus, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Feuer in Erdgeschosswohnung zügig gelöscht – aber hoher Sachschaden

Das Feuer war am vergangenen Freitag (31. Juli) in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Gärtnerweg ausgebrochen.

Alle im Wohnhaus anwesenden Bewohner wurden umgehend von den alarmierten Feuerwehrkräften evakuiert und das im Schlafzimmer der Wohnung ausgebrochene Feuer zügig gelöscht.

Kriminalpolizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus

Dennoch fiel die komplette Schlafzimmereinrichtung den Flammen und der starken Rußbildung zum Opfer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Am Montag (3. August) am Brandort durchgeführte Untersuchungen der Ermittler weisen auf einen technischen Defekt als Brandursache hin.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.