AZ-Plus

Landkreis Dachau: Polizisten finden Nazi-Devotionalien bei Händler

Ermittlungen zu einem Händler alter Militärgegenstände in Brandenburg führen die Polizei auf ein weitläufiges Grundstück im Landkreis Dachau. Neben diversen Waffen entdecken sie auch eine Dose mit der Aufschrift "Zyklon B".
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Bayerische Ermittler durchsuchten das weitläufige Grundstück am Dienstagmorgen.
Bayerische Ermittler durchsuchten das weitläufige Grundstück am Dienstagmorgen. © -/Bayerisches Landeskriminalamt/dpa
Markt Indersdorf/Potsdam

Bei der Durchsuchung eines Lagers von einem Händler für historische Militärgegenstände haben Polizisten im Landkreis Dachau Waffen und Nazi-Devotionalien gefunden. Die Waffen würden nach dem Fund in Markt Indersdorf darauf geprüft, ob sie regelkonform unbrauchbar gemacht wurden, sagte ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamts. Falls nicht, könne es sich um Verstöße gegen das Waffenrecht und das Kriegswaffenkontrollgesetz handeln.

Auch eine Dose mit der Aufschrift "Zyklon B" ist unter den Fundestücken

Ausgangspunkt der Durchsuchung waren demnach Ermittlungen der Polizei in Brandenburg und der Staatsanwaltschaft Potsdam. Der Händler für Militärgegenstände soll demnach einen Teil des Grundstücks in Oberbayern als Lager angemietet haben. 

Doch in einem separaten Raum einer Wohnung des Vermieters auf dem rund 2000 Quadratmeter großen Areal fanden die Ermittler verschiedenste Nazi-Devotionalien – darunter eine Dose mit der Aufschrift "Zyklon B", KZ-Häftlingskleidung und Nazi-Abzeichen. 

Da die Gegenstände nicht öffentlich gezeigt worden seien, würden zunächst aber nur mögliche waffenrechtliche Verstöße des Händlers und des Vermieters geprüft, hieß es vonseiten des Landeskriminalamts.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.