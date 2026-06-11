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Landkreis Dachau: Mann will Wohnung anzünden – Spezialkräfte rücken an

Ein 61-Jähriger randaliert in seiner Dachgeschosswohnung und versucht, Feuer zu legen. Spezialkräfte müssen eingreifen. Verletzt wird niemand.
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Verletzt wurde niemand. (Symbolbild)
Verletzt wurde niemand. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Ein nach Polizeiangaben offensichtlich "psychisch erkrankter Mann" hat in Karlsfeld (Landkreis Dachau) versucht, seine Wohnung anzuzünden. Zudem soll der 61-Jährige laut schreiend in seiner Dachgeschosswohnung randaliert haben. 

"Hoch aggressiver Mann" offenbar "in einem psychischen Ausnahmezustand" 

Nachbarn riefen demnach Feuerwehr und Polizei, nachdem sie Rauch gesehen hatten. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stießen sie den Angaben zufolge auf einen "hoch aggressiven Mann", der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. 

Mithilfe von Spezialkräften nahmen die Beamten den 61-Jährigen in Gewahrsam. Er kam in eine Klinik. Verletzt wurde dabei niemand. Wie sich herausstellte, hatte sich das Feuer wohl nur deshalb nicht ausgebreitet, weil ausreichend Sauerstoff fehlte. Der Brandschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

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Die Polizei Dachau und die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermitteln unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II.

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