Landkreis Dachau: Fußgängerin (90) von Pkw erfasst und schwer verletzt

Die Seniorin überquert bei grüner Fußgängerampel die Straße, als die ebenfalls bei Grün abbiegende 22-Jährige sie mit ihrem Ford frontal erfasst.
Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Seniorin ins Krankenhaus Dachau. (Symbolbild)
Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Seniorin ins Krankenhaus Dachau. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Stetten/Schwabhausen im Landkreis Dachau ist am Dienstag (18. November) eine Fußgängerin von einem Auto erfasst worden und mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gekommen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 7.15 Uhr in der Dachauer Straße. Die 22-jährige Unfallverursacherin aus der Gemeinde Schwabhausen sei mit ihrem Ford auf der Dorfstraße in westliche Richtung gefahren und wollte an der Kreuzung Dachauer Straße/Dorfstraße nach links einbiegen.

Fußgängerin (90) kommt mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus Dachau

"Die Kreuzung wird durch eine Lichtzeichenanlage geregelt", so die Polizei weiter. Die 22-Jährige fuhr bei Grün nach links in die Kreuzung ein, zum gleichen Zeitpunkt überquerte eine 90-jährige Fußgängerin aus Schwabhausen ebenfalls bei Grün die Straße.

Die 22-Jährige habe dies zu spät erkannt und die Rentnerin mit ihrem Wagen frontal erfasst, so die Polizei. Die Fußgängerin kam mit schweren Kopfverletzungen ins Dachauer Krankenhaus.

1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • ClimateEmergency vor 14 Minuten / Bewertung:

    1. Führerscheine sind echt nichts mehr wert.

    2. Wir brauchen endlich eine allgemeine Helmpflicht, sobald man das Bett verlässt. Das war schon wieder eine Kopfverletztung die vermeidbar gewesen wäre.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
