Ein tödlicher Autounfall hat sich am Dienstagnachmittag im Landkreis Dachau ereignet. Ein BMW kommt von der Fahrbahn ab und stößt mit einem Toyota im Gegenverkehr zusammen.

Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, war ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Dachau kurz nach 17 Uhr mit einem BMW von Vierkirchen kommend in Richtung Schönbrunn unterwegs. Zwischen der Kreisstraße DAH 3 und der Kreisstraße DAH 10 kam der BMW nahe der Ortschaft Rudelzhofen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der BMW mit einem entgegenkommenden Toyota, am Steuer saß eine 61-Jährige aus dem Landkreis Dachau.

61-jährige Autofahrerin stirbt noch an der Unfallstelle

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge stark deformiert und in das angrenzende Waldstück bzw. in den Straßengraben geschleudert. Die 61-jährige Toyota-Fahrerin zog sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zu, dass sie diesen noch an der Unfallstelle erlag.

Der 19-jährige BMW-Fahrer sowie seine beiden männlichen Mitfahrer (17 und 20), beide aus dem Landkreis Augsburg, wurden ebenfalls zum Teil schwer verletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus transportiert.

Die Verbindungsstraße war nach dem Unfall noch bis in die späten Abendstunden gesperrt. Die Staatsanwaltschaft München II ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an.