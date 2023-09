Landkreis Dachau: 85-Jähriger missachtet Vorfahrt – drei Verletzte

Bei einem Autounfall im Landkreis Dachau werden drei Menschen teils schwer verletzt. Den Unfallverursacher fliegt ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Der Unfallverursacher musste mit einem Hubschrauber in eine Münchner Klinik gebracht werden,. (Symbolbild)

Markt Indersdorf - Weil er die Vorfahrt missachtete, hat ein 85-jähriger Autofahrer im Landkreis Dachau einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Alle drei Beteiligten wurden verletzt und sind aktuell noch in Behandlung.

Landkreis Dachau: 85-Jähriger verursacht schweren Autounfall

Wie Polizei weiter berichtet, war ein 87-Jähriger am Donnerstag gegen 10.20 Uhr mit seiner gleichaltrigen Frau in einem VW Golf von Markt Indersdorf auf der Staatsstraße 2050 in Richtung Niederroth unterwegs.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 85-jähriger Mann aus Markt Indersdorf mit seinem Mercedes von Ried kommend in Richtung der Staatsstraße 2050 und bog dort in Richtung Markt Indersdorf ein.

Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte nach Zusammenstoß

Beim Abbiegen kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Ehepaar, das die Vorfahrtstraße befuhr. Bei dem Unfall wurden alle drei Menschen laut Polizei "mittelschwer bis schwer" verletzt.

Der Unfallverursacher musste mit einem Hubschrauber in eine Münchner Klinik gebracht werden, die beiden anderen Verunglückten kamen nach einer Behandlung vor Ort vom Rettungsdienst ebenfalls ins Krankenhaus.

Der Abschleppdienst nahm sich der nicht mehr fahrbereiten Autos an, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.