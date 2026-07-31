Kurioser Unfall nahe München: Feuerwehr befreit Mann über Kofferraum 

Eine über 80 Jahre alte Autofahrerin kollidiert in Ottobrunn mit drei geparkten Autos. Dabei wurde ihr Wagen teilweise unter einen geparkten Laster geschoben. Ihr Ehemann wurde eingeklemmt. So gelang seine Befreiung.

Eine über 80-Jährige aus dem Landkreis München fuhr am Donnerstagnachmittag mit einem Opel die Putzbrunner Straße von der Rosenheimer Landstraße kommend in Richtung Mozartstraße. Mit ihr im Auto saß ihr ebenfalls über 80 Jahre alter Ehemann.

Unfall löst Kettenreaktion aus

Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin auf der Höhe der Hausnummer 12 nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einem geparkten Kleintransporter zusammen. Der Opel wurde weiter auf einen ebenfalls dort geparkten Lastwagen geschleudert. Der wiederum auf einen davor abgestellten Audi geschoben wurde.

Hilfe über den Kofferraum

Durch den Zusammenstoß verkeilte sich der Opel mit der rechten Fahrzeugseite unter der linken Fahrzeugseite eines geparkten Lkw.

Der über 80-jährige Beifahrer wurde im Opel eingeklemmt und kam aus eigener Kraft nicht aus dem Wrack. Feuerwehrleute holten ihn schließlich über den Kofferraum des Pkw heraus. Das Rentnerehepaar wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Mehr als 10.000 Euro Schaden

An insgesamt vier Fahrzeugen sowie an der Fahrbahn entstanden Sachschäden von insgesamt rund 10.000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Putzbrunner Straße vorübergehend gesperrt werden.