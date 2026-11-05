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Kurioser Diebstahl: Vandalen lassen Jesus mitgehen

Vandalismusserie in Purfing: Unbekannte Täter verschmieren mehrere Gegenstände im Ort und rauben eine Jesus-Figur.
André Wagner |
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Unbekannte Täter haben in Purfing eine Jesus-Figur von einem Feldkreuz gestohlen. (Symbolbild)
Unbekannte Täter haben in Purfing eine Jesus-Figur von einem Feldkreuz gestohlen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Polizei in Poing hat es mit einer Reihe von Vandalismusfällen zu tun, die sich im Zeitraum vom 31.10. bis 03.11.2026 im Ortsbereich von Purfing zugetragen hat. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschmierten in mehreren Straßen u. a. einen Zigarettenautomaten, zahlreiche Verteilerkästen für Strom bzw. Telekommunikation, ein Bushäuschen und mehrere Parkbänke mit hellgrüner bzw. schwarzer Farbe.

Unbekannte Diebe stehlen Jesus-Figur

Auf einer Anhöhe wurde es dann noch blasphemisch, als die Vandalen von einem Feldkreuz die Jesus-Figur entfernten und mitgehen ließen.

Von diesem Feldkreuz wurde die Jesus-Figur gestohlen.
Von diesem Feldkreuz wurde die Jesus-Figur gestohlen. © Google Maps

Die Polizeiinspektion Poing hat die Ermittlungen aufgenommen. Es konnten Beweismittel, insbesondere eine zurückgelassene Spraydose, aufgefunden und sichergestellt werden

Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder sonst Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Poing unter Tel. 08121/9917-0 zu melden.

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