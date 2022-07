Kreis Ebersberg: Bub (5) steigt mit fremdem Mann in S-Bahn – Polizei sucht Zeugen

In einer S-Bahn im Landkreis Ebersberg ist einem Bundespolizisten ein 52-Jähriger aufgefallen, der sich in Begleitung eines fünfjährigen Jungen befand. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden nicht zusammengehörten.

Poing/Markt Schwaben - Ein fünfjähriger Junge ist am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr mit einem fremden Mann im Landkreis Ebersberg in eine S-Bahn gestiegen. Weil der 52-Jährige in der Bahn nicht die vorgeschriebene Maske trug, sprach ihn ein Bundespolizist an – und bemerkte "Auffälligkeiten beim Umgang" zwischen dem Mann und dem Fünfjährigen, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Freitag mitteilte. Bei einer Überprüfung stellte sich dann heraus, dass die beiden nicht zusammengehörten.

Kam es zu Straftaten? Polizei sucht Zeugen

Zur weiteren Klärung wurde der Mann vorläufig festgenommen und nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das Kind konnte in der Folge seiner Mutter übergeben werden.

Die Kriminalpolizei Erding hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen, um aufzuklären, ob es bei dem Vorfall vom Dienstag zu Straftaten gekommen ist. Mann und Kind waren am Nachmittag in Poing oder Markt Schwaben in einen Zug der Linie S2 eingestiegen und hatten sich zuvor auf dem Bahnsteig noch mit einer Frau unterhalten. Die Frau hatte asiatisches Aussehen, war ca. 28-30 Jahre alt und hatte ebenfalls ein etwa 5-jähriges Kind bei sich.

Die Polizei bittet diese Frau, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 08122/9680 zu melden. Zudem werden weitere Personen, denen die beiden im Bereich des Bahnhofes Poing/Markt Schwaben bzw. in der S-Bahn aufgefallen sind, gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei zu melden.

Zur besseren Einordnung werden die beiden Personen kurz beschrieben: Der fünfjährige Junge hat eine schlanke Figur und schwarze kurze Haare. Er trug ein blaues T-Shirt mit dem Aufdruck einer Spiderman-Figur. An Hals und Armen befanden sich auffällige, bereits abblätternde Abziehbilder.

Der 52-jährige Mann war etwa 180 cm groß, stämmig mit Bauchansatz. Er hatte eine Glatze – nur noch am Hinterkopf geringfügigen Haaransatz. Bekleidet war er mit einem violetten T-Shirt, Jeans und einer braunen Baseball-Kappe.