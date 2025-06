In Krailling wird eine 29-Jährige tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und hat den Ehemann als Tatverdächtigen festgenommen.

Am Samstagnachmittag wurde in einer Wohnung in Krailling (Landkreis Starnberg) die Leiche einer 29-jährigen Frau und sechsfachen Mutter aufgefunden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner gegen 14 Uhr einen offensichtlich blutenden Mann beobachtet, der in der Gautinger Straße unterwegs war.

Sechsfache Mutter tot aufgefunden – Ehemann in Haft

Im Rahmen der Abklärung durch die alarmierte Streifenbesatzung erfolgte die Überprüfung einer Wohnung in Krailling, in der die Polizeibeamten eine tote Frau vorfanden. Nach Polizeiangaben war sie offenbar gewaltsam ums Leben gekommen.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der Toten um die Ehefrau des Mannes, der blutend der Polizei gemeldet wurde. Unter dringendem Tatverdacht wurde der 36-Jährige festgenommen und soll am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Jugendamt nimmt die sechs Kinder in Obhut

Die Kriminalpolizei in Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Zur Klärung der Todesursache wurde durch die Staatsanwaltschaft München II eine Obduktion des Leichnams angeordnet.

Die sechs Kinder der getöteten Frau, im Alter zwischen 4 und 10 Jahren, wurden durch das Jugendamt Starnberg in Obhut genommen.