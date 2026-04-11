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Kollision auf Gokart-Bahn: 16-Jährige verletzt

Zwei Gokarts stoßen zusammen, eine junge Fahrerin wird gegen die Begrenzung gedrückt. Wie es dazu kam und was den Unfallverursacher jetzt erwartet.
AZ/dpa |
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Nach dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Nach dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Bei einem Zusammenstoß auf einer Gokart-Bahn ist eine 16-Jährige verletzt worden. Laut Polizei wurde die Jugendliche auf der Anlage in Bergkirchen (Landkreis Dachau) von einem 35-Jährigen überholt.

Dabei seien die beiden Gokarts kollidiert, und das Fahrzeug der 16-Jährigen sei mehrfach gegen die Seitenbegrenzung gedrückt worden.

Durch die Wucht des Aufpralls habe die 16-Jährige ihren Helm verloren. Sie erlitt ein Schleudertrauma und kam ins Krankenhaus. Der 35 Jahre alte Mann blieb den Angaben nach unverletzt. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

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