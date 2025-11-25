Körperverletzung in Münchner S-Bahn: Missgeschick löst gewaltsame Attacke aus

Aufregung in einer Münchner S-Bahn: Eine 19-Jährige rastet aus, als sich eine andere Frau versehentlich auf ihre Tasche setzt. Das Ganze läuft dann gehörig aus dem Ruder.

Eine 40-jährige Frau setzt sich in der S-Bahn versehentlich auf die Tasche einer 19-Jährigen. Die Situation eskaliert.

In einer S-Bahn auf der Strecke von Baldham nach Haar im Landkreis München ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Fahrgästen gekommen. Die Bundespolizei ermittelt.

In Münchner S-Bahn: 19-Jährige rastet nach Missgeschick von anderem Fahrgast aus

Nach ersten Erkenntnissen habe sich eine 40-jährige Frau am Montag (24. November) gegen 8 Uhr aus Versehen auf die Tasche einer 19-Jährigen gesetzt, teilt die Bundespolizei mit: "Die 19-Jährige reagierte verbal aggressiv, zog der 40-Jährigen an den Haaren und stieß sie zu Boden."

Eine 38-jährige Zeugin habe dann versucht, die beiden Frauen auseinanderzubringen, sei jedoch ebenfalls angegriffen worden: "Die junge Frau zog der Zeugin ebenfalls an den Haaren, und attackierte sie körperlich."

Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung

Nach Angaben der Bundespolizei stiegen die 19-Jährige und die 40-Jährige am Haltepunkt Haar aus. Die Tatverdächtige sei mit dem Bus geflüchtet. Die Beamten hätten sie in der anschließenden Fahndung nicht mehr angetroffen, aber anschließend schnell ihre Arbeitsstätte ermittelt, sodass ihre Personalien festgestellt werden konnten.

Die Bundespolizei ermittelt jetzt gegen die 19-Jährige wegen Körperverletzung. Die 40-jährige erlitt eine leichte Schwellung im Gesicht, benötigte jedoch keine sofortige ärztliche Behandlung. Die 38-Jährige gab an, durch die Tätlichkeiten Schmerzen zu haben. Sie behielt sich vor, einen Arzt aufzusuchen.