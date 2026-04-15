Landkreis Erding: Kleintransporter geht auf A94 in Flammen auf

Auf der Autobahn beginnt der Motor eines Transporters zu qualmen – dann brennt das Fahrzeug. Eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Passau ist die Folge.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr löscht einen in Brand geratenen Transporter auf der A94. (Symbolbild)

Ein Kleintransporter ist auf der A94 bei Lengdorf (Landkreis Erding) in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand, doch die Autobahn wurde am Dienstagnachmittag in Richtung Passau für eine Stunde gesperrt, wie die Verkehrspolizeiinspektion Hohenkammer mitteilte.

Demnach bemerkte der Fahrer, dass der Motor qualmte. Kurz nachdem er auf dem Seitenstreifen angehalten hatte, ging das Fahrzeug in Flammen auf. Der Mann rettete sich, ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei schätzte den Schaden auf 20.000 Euro.