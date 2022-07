Kleinflugzeug-Notlandung nahe Flughafen München: Drei Verletzte

Ein Kleinflugzeug mit drei Personen ist in der Nähe des Münchner Flughafens notgelandet.

Der Vorfall hat sich in der Nähe des Münchner Flughafens ereignet. (Archivbild)

Marzling - Zeugen zufolge landete die Maschine Typ Robin DR 401 am Freitagmittag östlich des Erholungsgebiets Stoibermühle im Landkreis Freising auf einem Feld, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Die Zeugen hätten dies umgehend per Notruf mitgeteilt.

Drei Insassen bei Notlandung verletzt

Bei den Insassen handelte es sich um einen 27-jährigen Piloten sowie zwei weibliche Passagiere im Alter von 32 und 34 Jahren. Der Pilot und eine Passagierin wurden bei dem Zwischenfall leicht, die zweite Passagierin schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge, war die Maschine am Mittag in Günzburg gestartet, Ziel war Salzburg. Während des Flugs fiel der Antrieb der einmotorigen Maschine unvermittelt aus, weshalb der Pilot beim nahegelegenen Flughafen München eine Notlandung auf der nördlichen Landebahn anstrebte und dies der dortigen Flugsicherung mitteilte.

Antrieb des Flugzeugs fällt aus, Notlandung auf Wiese

Durch die offenbar zu große Entfernung zur sofort vorbereiteten Landebahn musste der 27-Jährige den Anflug abbrechen und auf einer Wiese im Gemeindebereich Marzling notlanden. Das Erholungsgebiet in der oberbayerischen Gemeinde Marzling liegt nur wenige Kilometer nördlich des Flughafens und nahe der Stadt Freising.

Die alarmierten Rettungskräfte waren nach kurzer Zeit mit etlichen Kräften vor Ort und unterstützten bei der Bergung und Versorgung der Verletzten sowie der Sicherung des Flugzeugs.

Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Landshut wurde ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache beauftragt. Auch ein Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung traf noch am Nachmittag an der Unfallstelle ein.