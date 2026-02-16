Kettenreaktion bei Unfall im Landkreis Erding: 66-Jähriger stirbt in Klinik

Tödlicher Unfall auf der Flughafentangente Ost: Ein 16-jähriger Fiat-Fahrer kommt auf der glatten Straße ins Schleudern, dann geht alles ganz schnell. Ein eigentlich unbeteiligter Autofahrer erliegt im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Die 66-Jährige musste aus dem Wrack befreit werden und kam unter laufender Reanimation ins Klinikum Erding. Dort starb er kurz darauf. (Symbolbild)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2580 ist am Montag ein 66-jähriger Autofahrer so schwer verletzt worden, dass er wenig später im Klinikum Erding verstarb.

16-jähriger Fiat-Fahrer kommt auf glatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidiert mit Lkw

Wie die Polizei weiter berichtet, war ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Erding auf der Flughafentangente Ost mit seinem Fiat 500 gegen 6.15 Uhr von Erding kommend in Richtung Autobahn 92 unterwegs, als er kurz nach der Ableitung zum Flughafen München auf glatter Fahrbahn ins Schleudern kam und mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidierte.

Lastwagen stößt mit Daimler zusammen: 66-jähriger Autofahrer stirbt im Krankenhaus

Der 54-jährige Fahrer aus dem Landkreis Erding geriet mit seinem Lkw auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem ihm entgegenkommenden Daimler Citan zusammen. "Durch die Wucht des Aufpralls" seien beide Fahrzeuge von der Straße abgekommen, so die Polizei.

Der Daimler blieb den Angaben zufolge auf einer angrenzenden Grünfläche auf dem Dach liegen, und der 66-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Wrack, und der Rettungsdienst brachte ihn "unter laufender Reanimation" ins Klinikum Erding. Dort sei kurze Zeit später "der endgültige Tod" festgestellt worden.

Flughafentangente Ost mehrere Stunden komplett gesperrt

Der 16 Jahre alte Unfallverursacher erlitt einen Beinbruch und kam zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum Freising, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von etwa 60.000 Euro.

Die Feuerwehren Eitting, Notzing, Schwaig, Erding und Altenerding waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, die Staatsstraße 2580 war über mehrere Stunden hinweg komplett gesperrt.