Karambolage bei München fordert vier Verletzte

Auf der Bundesstraße 471 sind gleich fünf Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt gewesen. Vier Menschen wurden verletzt, der Schaden ist beträchtlich.

Bei dem Unfall wurden vier Menschen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von über 70.000 Euro. (Symbolbild)

Als eine 23-jährige Autofahrerin an einer Kreuzung auf der Bundesstraße 471 bei Garching (Landkreis München) verkehrsbedingt abbremst, bringt ein unmittelbar hinter ihr fahrender Mann seinen Wagen nicht rechtzeitig zum Stehen. Eine Kettenreaktion ist die Folge.

Kettenreaktion bei Unfall bei Garching: Vier Menschen verletzt

Nach Angaben der Polizei sind bei dem Unfall am Dienstag gegen 17 Uhr insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt gewesen, vier Menschen wurden verletzt.

Die 23-Jährige aus dem Landkreis Erding war in einem BMW in Richtung Ismaning unterwegs und musste an der Kreuzung zur Staatsstraße 2350 abbremsen. Der hinter ihr folgende 42-Jährige aus dem Landkreis München bemerkte das offensichtlich zu spät und fuhr mit seinem Polestar auf.

Auch ein Rettungswagen ist in den Unfall involviert

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW der Frau gegen einen auf dem linken Fahrstreifen in dieselbe Richtung fahrenden Fiat einer 42-jährigen Frau aus dem Landkreis München geschoben. Anschließend kollidierte der BMW noch mit einem vorausfahrenden VW eines 73-jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München.

Polizei schätzt den Gesamtschaden auf über 70.000 Euro

Der Polestar landete nach dem Zusammenstoß zunächst in der rechten Leitplanke und krachte anschließend ins Heck eines Rettungswagens, der die Bundesstraße 471 ebenfalls in Richtung Ismaning befuhr.

Die 23-jährige BMW-Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und kam ins Krankenhaus. Die dreiköpfige Besatzung des Rettungswagens begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. Laut einer Polizei-Sprecherin erlitten alle vier Verletzten ein Halswirbelsäulen-Schleudertrauma.

Die Polizei schätzt den an den Fahrzeugen und an der Leitplanke entstandenen Schaden auf über 70.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die B471 in Fahrtrichtung Ismaning zeitweise vollständig gesperrt werden. Im Berufsverkehr kam es daher zu erheblichen Behinderungen.