Jugendliche bedrohen Jungen mit Böllern – wegen Süßigkeiten

Sechs Jugendliche fordern von einem zwölfjährigen Schüler Süßigkeiten – dann fliegen Böller. Eine Anwohnerin greift ein.

Eine Gruppe an Jugendlichen hat an Halloween drei Jungen mit Böllern bedroht und ihre Süßigkeiten verlangt. Wie die Polizei mitteilte, war ein Zwölfjähriger mit zwei Freunden in Freising auf dem Fahrrad unterwegs. Sechs Jugendliche hätten dem Jungen gedroht und ihn aufgefordert, seine Süßigkeiten herauszugeben.

Anwohnerin spricht die Täter an, und die flüchten daraufhin

Kurz darauf versuchte laut Polizei einer der Jugendlichen, dem Zwölfjährigen einen Böller in den Rucksack zu werfen, was der Junge verhindern konnte.

Die Jugendlichen hätten dann weitere Böller in Richtung der drei Jungen geworfen. Eine Anwohnerin sprach die Täter laut Polizei an, die dann flüchteten. Verletzt worden sei niemand, die Polizei ermittle nun wegen des Verdachts auf versuchten Raub und versuchte gefährliche Körperverletzung.