Insekt im Auto soll Unfallserie ausgelöst haben

Ein kleiner Störenfried im Auto, große Folgen: Drei Menschen landen verletzt im Krankenhaus. Wie es zu gleich mehreren Crashs kam.

Unterföhring

Ein Autofahrer ist in Unterföhring (Landkreis München) in den Gegenverkehr geraten und hat dabei einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 63-Jährige während der Fahrt durch ein Insekt im Fahrzeug abgelenkt worden sein, wie die Polizei mitteilte.

Daraufhin geriet der Mann am Samstag demnach in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dieses kam im Straßengraben zum Stehen. Anschließend stieß der Wagen des 63-Jährigen noch mit einem weiteren Auto zusammen, dessen Fahrer bereits abgebremst hatte.

Der Unfallverursacher wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Insassen des ersten beteiligten Autos wurden ebenfalls verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Fahrer des dritten Wagens blieb unverletzt. Zwei der Autos mussten abgeschleppt werden, das dritte blieb fahrbereit. Die Straße war für rund eine halbe Stunde in beide Richtungen gesperrt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.