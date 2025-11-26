Ein 24-Jähriger nutzt den Parkplatz eines bekannten Möbelhauses zu einer privaten Testfahrt und kracht dabei in zwei Autos. Die wilde Fahrt endet ohne schlimme Verletzungen, der Schaden ist groß.

Ende einer Tesla-Testfahrt: Der Unfallverursacher überstand den Crash unbeschadet, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro.

Thomas Gaulke 8 Ende einer Tesla-Testfahrt: Der Unfallverursacher überstand den Crash unbeschadet, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro.

Ende einer Tesla-Testfahrt: Der Unfallverursacher überstand den Crash unbeschadet, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro.

Thomas Gaulke 8 Ende einer Tesla-Testfahrt: Der Unfallverursacher überstand den Crash unbeschadet, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro.

Ende einer Tesla-Testfahrt: Der Unfallverursacher überstand den Crash unbeschadet, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro.

Thomas Gaulke 8 Ende einer Tesla-Testfahrt: Der Unfallverursacher überstand den Crash unbeschadet, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro.

Ende einer Tesla-Testfahrt: Der Unfallverursacher überstand den Crash unbeschadet, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro.

Thomas Gaulke 8 Ende einer Tesla-Testfahrt: Der Unfallverursacher überstand den Crash unbeschadet, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro.

Ende einer Tesla-Testfahrt: Der Unfallverursacher überstand den Crash unbeschadet, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro.

Thomas Gaulke 8 Ende einer Tesla-Testfahrt: Der Unfallverursacher überstand den Crash unbeschadet, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro.

Ende einer Tesla-Testfahrt: Der Unfallverursacher überstand den Crash unbeschadet, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro.

Thomas Gaulke 8 Ende einer Tesla-Testfahrt: Der Unfallverursacher überstand den Crash unbeschadet, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro.

Ende einer Tesla-Testfahrt: Der Unfallverursacher überstand den Crash unbeschadet, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro.

Thomas Gaulke 8 Ende einer Tesla-Testfahrt: Der Unfallverursacher überstand den Crash unbeschadet, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro.

Ende einer Tesla-Testfahrt: Der Unfallverursacher überstand den Crash unbeschadet, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro.

Thomas Gaulke 8 Ende einer Tesla-Testfahrt: Der Unfallverursacher überstand den Crash unbeschadet, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro.

"Hochgeschwindigkeitsunfall auf dem Segmüller-Parkplatz", so lautete die Meldung der Feuerwehr am Dienstag (25. November). Am Unfallort erwartete die Einsatzkräfte an dem Möbelhaus in Vaterstetten-Parsdorf (Landkreis Ebersberg) ein Trümmerfeld. Das hatte nach Angaben der Polizei ein 24-jähriger Mann mit einem Tesla verursacht. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, der Schaden ist immens.

Bei Probefahrt gerast: Tesla-Unfall endet in Trümmerfeld

Der folgenschwere Unfall sei gegen 17.40 Uhr "durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit während einer privaten Testfahrt eines hochmotorisierten Elektromietwagens eines US-Herstellers" ausgelöst, hieß es weiter.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der 24-jährige Tesla-Fahrer den Parkplatz in hohem Tempo, überquerte die Zufahrtsstraße zwischen Möbelhaus und Heimstettener Straße und stieß mit einem vom links kommenden "bevorrechtigten" BMW zusammen.

Ende einer Tesla-Testfahrt: Der Unfallverursacher überstand den Crash unbeschadet, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro. © Thomas Gaulke

Durch den Aufprall sei der mit einer 51-jährigen Frau und ihrem zwei Jahre älteren Beifahrer besetzten BMW zur Seite geschleudert. Die beiden Insassen aus Mittelfranken erlitten leichte Verletzungen. Das Ehepaar wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Ebersberg gebracht und konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Polizei: Unfallverursacher blieb "wie durch ein Wunder" unverletzt

Der Tesla erwischte noch einen Pfosten mit Verkehrsschildern des Möbelhauses, durchbrach eine Hecke und krachte in einen VW. Dieser sei "ordnungsgemäß abgestellt" gewesen und "durch den Aufprall eine Parklücke weitergeschoben" worden, so die Polizei.

"Wie durch ein Wunder blieb der 24-jährige Unfallverursacher unverletzt", teilte die Polizei mit. Sein 29-jähriger Beifahrer habe leichte Verletzungen davon, die noch vor Ort versorgt wurden. Den Gesamtschaden inklusive aller beteiligten Fahrzeuge schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro. Die Polizei Poing ermittelt zur genauen Unfallursache, gegen den Tesla-Testfahrer wurde wegen mehrerer Delikte ein Strafverfahren eingeleitet.