Immenser Schaden: "Hochgeschwindigkeitsunfall" auf dem Segmüller-Parkplatz

Ein 24-Jähriger nutzt den Parkplatz eines bekannten Möbelhauses zu einer privaten Testfahrt und kracht dabei in zwei Autos. Die wilde Fahrt endet ohne schlimme Verletzungen, der Schaden ist groß.
Ende einer Tesla-Testfahrt: Der Unfallverursacher überstand den Crash unbeschadet, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro.
"Hochgeschwindigkeitsunfall auf dem Segmüller-Parkplatz", so lautete die Meldung der Feuerwehr am Dienstag (25. November). Am Unfallort erwartete die Einsatzkräfte an dem Möbelhaus in Vaterstetten-Parsdorf (Landkreis Ebersberg) ein Trümmerfeld. Das hatte nach Angaben der Polizei ein 24-jähriger Mann mit einem Tesla verursacht. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, der Schaden ist immens.

Bei Probefahrt gerast: Tesla-Unfall endet in Trümmerfeld

Der folgenschwere Unfall sei gegen 17.40 Uhr "durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit während einer privaten Testfahrt eines hochmotorisierten Elektromietwagens eines US-Herstellers" ausgelöst, hieß es weiter.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der 24-jährige Tesla-Fahrer den Parkplatz in hohem Tempo, überquerte die Zufahrtsstraße zwischen Möbelhaus und Heimstettener Straße und stieß mit einem vom links kommenden "bevorrechtigten" BMW zusammen.

Ende einer Tesla-Testfahrt: Der Unfallverursacher überstand den Crash unbeschadet, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 100.000 Euro.

Durch den Aufprall sei der mit einer 51-jährigen Frau und ihrem zwei Jahre älteren Beifahrer besetzten BMW zur Seite geschleudert. Die beiden Insassen aus Mittelfranken erlitten leichte Verletzungen. Das Ehepaar wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Ebersberg gebracht und konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Polizei: Unfallverursacher blieb "wie durch ein Wunder" unverletzt

Der Tesla erwischte noch einen Pfosten mit Verkehrsschildern des Möbelhauses, durchbrach eine Hecke und krachte in einen VW. Dieser sei "ordnungsgemäß abgestellt" gewesen und "durch den Aufprall eine Parklücke weitergeschoben" worden, so die Polizei.

"Wie durch ein Wunder blieb der 24-jährige Unfallverursacher unverletzt", teilte die Polizei mit. Sein 29-jähriger Beifahrer habe leichte Verletzungen davon, die noch vor Ort versorgt wurden. Den Gesamtschaden inklusive aller beteiligten Fahrzeuge schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro. Die Polizei Poing ermittelt zur genauen Unfallursache, gegen den Tesla-Testfahrer wurde wegen mehrerer Delikte ein Strafverfahren eingeleitet.

12 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Radl Rainer vor 50 Minuten / Bewertung:

    Der Trick bei Tesla war es, sich dank der Beschleunigung jeden Verbrenner im Rückspiegel anschauen zu können. Das hat natürlich nicht für einen verantwortungsvollen und energiesparenden Umgang gesorgt, sondern dass Car Brains sich manchmal elektrische Autos gekauft haben

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Wendeltreppe vor 39 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Radl Rainer

    Wieder so ein Schmarr'n. "Dazu" braucht man doch schon lange (!) keinen Tesla mehr..

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • SF1615 vor einer Stunde / Bewertung:

    Der Unfall bestärkt mich - mal wieder - in meiner Meinung, dass die "Herren der Schöpfung" ihren Führerschein erst mit 30 Jahren machen dürfen. Evt. liegt dann die erforderliche Reife zum Führen eines Kraftfahrzeuges vor. Den Verletzten gute Besserung.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
