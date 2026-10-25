Hotelbrand in Aschheim: Verdächtiger sitzt in U-Haft

In der Nacht auf Mittwoch hat es in einem Hotel in Aschheim bei München gebrannt. Über 130 Gäste kommen in umliegenden Hotels unter, der Schaden ist immens. Was über den Verdächtigen bisher bekannt ist.

Update: In der Nacht auf Mittwoch hat es in zwei Büros im Erdgeschoss eines Hotels in Aschheim (Landkreis München) gebrannt. Die Kripo nahm die Ermittlungen auf. Dabei half das Sicherheitssystem im Hotel. Eine Überwachungskamera hatte ein Video von dem mutmaßlichen Brandstifter in dem Hotel aufgezeichnet. Der Verdächtige wurde offenbar von jemandem aus dem Personal erkannt. Polizisten fuhren anschließend zu der Münchner Wohnadresse des 27-jährigen Mannes. Der Verdächtige öffnete am Donnerstagnachmittag ahnungslos die Wohnungstür. Anschließend wurde die Reinigungskraft festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er wurde am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der mutmaßliche Brandstifter kam in eine JVA in U-Haft. Der Mann galt bisher bei der Polizei als unbeschriebenes Blatt, er war zuvor nie wegen Straftaten aufgefallen. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn führt das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei.

Sachschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt

Wegen der heftigen Rauchentwicklung während des Brandes konnten über 130 Hotelgäste nicht in ihre Zimmer zurückkehren und mussten in umliegenden Hotels untergebracht werden. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der Brand gegen 1 Uhr gemeldet, die Gäste hatten das Hotel demnach noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand ablöschen und suchte anschließend das Gebäude nach weiteren Personen ab. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300.000 Euro.