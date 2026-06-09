Angehörige eines homosexuellen Mannes dringen in dessen Hotelzimmer ein und greifen ihn und seinen Partner an. Ein 21-Jähriger muss in Krankenhaus, die Polizei fasst die Tatverdächtigen.

Das Kommissariat 26 ermittelt: Die 51-Jährige und der 23-Jährige wurden unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. (Symbolbild)

In einem Hotel in Unterhaching (Landkreis München) sind in der Nacht zum Montag zwei Männer überfallen worden, beide wurden dabei verletzt. Die Polizei geht nach derzeitigem Erkenntnisstand von einem homophob motivierten Angriff auf das Paar aus.

Im Hotel: 23-Jähriger attackiert Partner seines Zwillingsbruders mit Schere

Die 21 und 23 Jahre alten Bulgaren wurden nach Angaben der Polizei gegen 4.45 Uhr überrascht, als eine 51-jährige Frau und ein 23-jähriger Mann – beide mit bulgarischer Staatsangehörigkeit – in ihr Hotelzimmer eindrangen und sie attackierten.

Polizei nimmt die Tatverdächtigen an ihrem Münchner Wohnsitz fest

Bei den Angreifern handelt es sich laut Polizei um Angehörige des 23-Jährigen; der andere 23-Jährige ist demnach dessen Zwillingsbruder, die Frau ist seine Mutter.

"Die 51-Jährige nutzte eine Schere und stach damit mehrmals in Richtung des 21-Jährigen, während der 23-Jährige Tatverdächtige den 21-Jährigen mit Fäusten und einer Bratpfanne schlug", teilt die Polizei dazu weiter mit.

Aufgrund von Hilferufen wurde ein Mitarbeiter des Hotels auf die Situation aufmerksam und informierte den Polizeinotruf 110. Die beiden Angreifer ergriffen die Flucht und verließen das Hotel, bevor die Polizei eintraf. Die Beamten trafen die Tatverdächtigen jedoch an ihrem Wohnsitz in München an und nahmen sie fest.

Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung

Der 21-Jährige erlitt bei der Attacke – keine sonderlich tiefen – Schnittwunden und kam ins Krankenhaus. Der 23-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, bedurfte aber keiner weiteren medizinischen Versorgung.

Die 51-Jährige und der 23-Jährige wurden unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Das Kommissariat 26 ermittelt.