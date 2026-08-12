Die Besucher des Dachauer Volksfestes müssen in diesem Jahr auf das beliebte Feuerwerk verzichten. Wie die Stadt ihre Entscheidung begründet und welche Alternative sie sich überlegt hat.

1887 wurde das erste Volksfest in Dachau offiziell gefeiert, heuer erleben die Besucher nach der Absage des Feuerwerks eine Premiere. (Archivbild)

Seit dem 8. August genießen die Besucher das Treiben auf dem Dachauer Volksfest. Doch besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen: Das für Donnerstagabend (13. August) geplante Feuerwerk wurde abgesagt, die Stadt sorgt aber für Ersatz.

Kein Feuerwerk auf dem Dachauer Volksfest

"Das traditionelle Feuerwerk" könne "aufgrund der anhaltenden Hitze und der außergewöhnlichen Trockenheit der letzten Wochen" weder am Volksfest-Donnerstag noch am Ersatztermin am Sonntag (16. August) stattfinden, teilt die Stadt Dachau auf ihrer Website mit.

"Dies hat die Stadt gemeinsam mit der Feuerwehr Dachau schweren Herzens entschieden", heißt es weiter: "Zur Beurteilung hat die Feuerwehr Dachau eigens eine Begehung des Schlossberghanges und des Englischen Gartens durchgeführt." Das Abbrennen eines Feuerwerks sei in dieser Woche nicht zu verantworten.

Drohnenshow statt Feuerwerk

Stadtverwaltung, Wirtsleute und die Schaustellerinnen und Schausteller des Dachauer Volksfests erarbeiteten innerhalb kürzester Zeit eine Alternative: Am Donnerstag ab Einbruch der Dunkelheit (etwa 21.30 Uhr) wird es über dem Rathaushang erstmals eine Volksfest-Drohnenshow geben, und die ist ausschließlich vom Bereich des Volksfestplatzes aus uneingeschränkt zu sehen.

"200 Drohnen werden über dem Rathaushang aufsteigen und begleitet von Musik unter anderem beliebte Volksfestmotive an den Himmel zaubern", heißt es aus dem Rathaus.

"In einer gemeinsamen finanziellen Kraftanstrengung" habe man ein Budget von rund 25.000 Euro für die technische Umsetzung der Drohnenshow zusammengetragen: "Für alle Beteiligten ist es ein Experiment mit extrem kurzem Vorlauf, das den Gästen des Dachauer Volksfestes dennoch ein beeindruckendes Ersatzangebot für das beliebte Feuerwerk schenken soll."