Haar: Verweste Frauenleiche in Tonne  Opfer identifiziert, Verdächtiger festgenommen

Grausame Entdeckung in Haar: In einem Keller ist eine verweste Frauenleiche gefunden worden – der Leichnam war in einer Tonne versteckt. Mittlerweile kam es zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Auch die Identität des Opfers ist nun klar.

Haar - Nach dem Fund einer verwesten Leiche in einem Keller in Haar bei München hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Zudem konnte die tote Frau identifiziert werden. Am Montagvormittag hat die Polizei weitere Details bekannt gegeben.

Haar: 75-Jähriger nach Fund von verwester Frauenleiche festgenommen

Bereits am Tag nach dem Leichenfund habe sich bei den Ermittlungen ein Verdächtiger herauskristallisiert. Bei ihm handelt es sich um einen 75-Jährigen aus Haar. Gegen ihn wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I durch das Amtsgericht München ein Haftbefehl wegen Totschlags erwirkt. Der Verdächtige hat sich bislang nicht zur Tat geäußert. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Bei der Toten handelt es sich laut Polizei um eine 62-Jährige aus München. Seit Mitte 2021 war sie für ihr Umfeld nicht mehr erreichbar gewesen. Zum Tatablauf, dem Hintergrund oder auch dem Motiv gibt es bisher noch keine verifizierten Erkenntnisse. Das Kommissariat 11 ermittelt weiter.

Frauenleiche in Haar: Tod durch Gewalteinwirkung

Das war passiert: Die Polizei war am Donnerstagabend per Notruf über den Fund der Leiche in Haar informiert worden. Vor Ort dann die schlimme Entdeckung: Im Keller eines Anwesens fanden die Beamten den bereits verwesten Körper, der dort in einer Tonne verwahrt worden war. Die Obduktion am Freitagmorgen ergab, dass es sich bei der Leiche um eine bis dahin unbekannte, erwachsene Frau handelte.

Sie starb in Folge von Verletzungen, die mit spitzer Gewalt zugefügt wurden. Deshalb hatte die Münchner Mordkommission noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Eine erste Untersuchung ergab, dass das Opfer erstochen wurde. "Die Frau wurde Opfer eines Gewaltverbrechens", sagte Polizeisprecher Werner Kraus am Freitag.

Die Kripo überprüfte daraufhin sämtliche Vermisstenfälle. Dazu zählte zunächst auch das Schicksal von Maria G. (†41) und ihrer Tochter Tatjana (†16) aus Ramersdorf. Sie verschwanden 2019. Der Ehemann und Stiefvater sitzt wegen Totschlags 14 Jahre im Gefängnis. Wo die beiden Leichen versteckt sind, hat der Mann nie verraten. Die Polizei ist sich inzwischen jedoch sicher, dass es sich bei der Toten aus Haar nicht um die vermisste Maria G. handelt.

Leichenfund in Haar: Polizei hielt sich mit Details zurück

Unklar ist auch weiter, ob der Fundort gleichzeitig auch der Tatort ist. Die Ermittlungen der Mordkommission laufen. Der Keller wird offenbar nicht häufig genutzt, Verwesungsgeruch war weder im Haus noch in der Nachbarschaft aufgefallen.