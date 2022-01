Eilmeldung Haar: Schock-Fund im Keller - Verweste Frauenleiche in Tonne gefunden!

Grausame Entdeckung in Haar: In einem Keller ist eine verweste Frauenleiche gefunden worden– der Leichnam war in einer Tonne versteckt. Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts.

28. Januar 2022 - 11:52 Uhr | ms

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Haar - Am Donnerstagabend wurde die Münchner Polizei per Notruf, über den Fund einer Leiche in Haar informiert. Vor Ort dann die schlimme Entdeckung: Im Keller eines Anwesens fanden die Beamten eine bereits verweste Frauenleiche, die dort in einer Tonne verwahrten worden war. Die Obduktion am Freitagmorgen ergab, dass es sich bei der Leiche um eine bislang unbekannte, erwachsene Frau handelt. Frauenleiche in Haar: Tod durch Gewalteinwirkung Nach aktuellem Kenntnisstand starb sie in Folge von Verletzungen, die mit spitzer Gewalt zugefügt wurden. Deshalb hat die Münchner Mordkommission noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Zu einem möglichen Tatablauf, Tathintergrund oder auch Tatmotiv gibt es bislang noch keine konkreten Erkenntnisse. Die Ermittlungen der Mordkommission laufen.