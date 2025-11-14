Am Hauptbahnhof München wurde eine Zugbegleiterin von einer Gruppe angegriffen, während sie den ICE 1004 abarbeitete. Die Bundespolizei sucht Zeugen, insbesondere einen Mann, der die Situation filmte.

Der seltsame Übergriff ist am Hauptbahnhof-Gleis 23 passiert. Der ICE 1004 München - Berlin stand dort am 6. November bereit. Eine Zugbegleiterin arbeitete gerade den Schnellzug ab. Sie wollte in den Zug steigen, doch dazu kam sie nicht, als kurz vor 12 Uhr eine Gruppe von Leuten auf sie zustürmte.

Offenbar konnte die Frau kaum reagieren. Die Menge stieß die Zugbegleiterin zur Seite und riss die Türe gewaltsam auf, um einzusteigen und offenbar den Zug keinesfalls zu verpassen. Die DB-Mitarbeiterin wurde laut Bundespolizei umgerissen.

Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise

Mehrere Personen der Gruppe sollen mehrfach auf sie eingetreten haben, als sie bereits am Boden lag. Offenbar wurde die Frau auch beschmipft und beleidigt. Laut Zeugen filmte ein bislang völlig unbekannter Mann am Bahnsteig die Situation per Smartphone.

Die Bundespolizei sucht nun diesen Mann, um die Tat aufzuklären. Er soll etwa 175 cm groß sein, eine Glatze haben, dazu Kinnbart und Brille tragen. Bekleidet sei er gewesen mit beiger Hose, blauem Anorak, braunen und blauem Kapuzen-Sweatshirt mit mittig aufgebrachtem großen, weißen Quicksilver-Logo. In beiden Händen trug er je einen weißen Stoffbeutel. Sachdienliche Hinweise an 089/ 515 5500 bei der Bundespolizeiinspektion München zu melden.