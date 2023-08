Grünwalder Einkehr: Ehemalige bekannte Gaststätte wird komplett umgebaut

Die Grünwalder Einkehr liegt brach – der Ort wird erweitert für Wohnungen, Büros und neue Läden am Isarhochufer.

Grünwald - Die gut gelaunten Gäste kamen ab 1903 mit der Straßenbahn aus München herausgefahren. Ihr Ziel: ein frisches Bier in der Grünwalder Einkehr, ein charmanter Ausflugsort mit Wirtshaus, Schwemme und Kapelle am Ortseingang von Grünwald.

Grünwalder Einkehr steht seit 2020 leer

Das alte Gasthaus mit dem Torbogen war etwas Besonderes. Zuletzt hatte Wirtin Arabella Schörghuber das Gasthaus aufwendig umgebaut und bis 2020 betrieben. Seitdem ist die Grünwalder Einkehr dauerhaft geschlossen. Zwei Jahre lag das Wirtshaus an der Nördlichen Münchner Straße brach. Abrissgerüchte machten die Runde.

Arabella Schörghuber mit Tochter Ramona 2018 vor der Grünwalder Einkehr. Sie hat die Wirtschaft bis 2020 betrieben. © imago/Spöttel Picture

Doch ab 2024/2025 kehrt an dem besonderen Ort neues Leben ein. Die neuen Eigentümer planen das Ensemble von Kirche und Wirtshaus am Isarhochufer zu erhalten – und jetzt stimmig zu erweitern. Auf dem über 3.000 Quadratmeter großen Areal sollen neue Gebäude entstehen: für Wohnungen, Büros und Ladenflächen.

Das Areal von oben gesehen. © Visualisierung: Brückner Architekten

Kein Gasthausbetrieb mehr in der Grünwalder Einkehr

Laut dem Architekten Laurent Brückner wird die Grünwalder Einkehr nach der Fertigstellung 2024/25 zwar kein Gasthaus mehr sein und vermutlich auch nie wieder eins werden, dennoch werde aber vieles an die ursprüngliche Nutzung erinnern.

Eine Visualisierung der neuen Gebäude. © Brückner Architekten GmbH

Neues Ensemble Grünwalder Einkehr: Viel Holz und Natur

Das Büro Brückner Architekten aus München schlägt mit seinen Entwürfen eine Brücke in die Vergangenheit: Die historisch dokumentierte Alleesituation an der Straße wird wiederhergestellt. "Die Architektursprache orientiert sich an der ursprünglichen Nutzung", erklären die Architekten.

Ruhige Dächer, weißer Putz und viele Elemente aus Holz sollen das neue Bild des Ensembles harmonisch prägen. Der Einsatz von Holz passe zur Lage zwischen Stadt und Land am Isarhochufer. Die neuen Bauten sollen sich um einen grünen Hof mit Brunnen gruppieren. Der Innenhof wird an eine Drei-Seit-Situation angelehnt, um so an die ursprüngliche Nutzung mit Landwirtschaft und Schenke zu erinnern.

Schließlich gilt das historische Ensemble der früheren Einkehr als prägend für die Gemeinde Grünwald. Der Geiselgasteighof, vormals auf dem Grundstück, wurde als landwirtschaftliches Anwesen schon vor 850 Jahren urkundlich erwähnt.