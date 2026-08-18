Großeinsatz in der Erdinger Innenstadt: Polizei meldet Festnahme

In Erding hat ein 47-jähriger Mann mehrere Menschen mit einem Messer bedroht. Ein Großaufgebot der Polizei und SEK-Beamte waren im Einsatz. Und das erfolgreich.

Update, 18. August, 10.23 Uhr: Die Polizei nennt weitere Details zu der "Bedrohungslage" im Zentrum von Erding, bei der gegen Mitternacht ein Spezialeinsatzkommando (SEK) anrückte. Den Angaben zufolge war die Notrufzentrale der Polizei gegen 20.15 Uhr über einen Mann informiert worden, der in der Erdinger Innenstadt zu Fuß fortbewegen und mit einem mitgeführten Messer Passanten bedrohen soll.

SEK-Beamte nehmen amtsbekannten Mann (47) in Tiefgarage fest

Der 47-jährige Deutsche mit Wohnsitz in Erding lief demnach über den Grünen Markt in Richtung Bahnhof, beschädigte ein geparktes Auto und zerstach Fahrradreifen. "Passanten, die er zuvor bedroht hatte, konnten ihm in sicherem Abstand folgen und so die Polizei über seinen aktuellen Aufenthaltsort auf dem Laufenden halten", teilte die Polizei weiter mit.

Mehrere Streifen seien daraufhin zum Einsatzort geeilt – der Mann hatte mittlerweile das Foyer eines Hotels in der Nähe des Bahnhofs betreten und bewegte sich "zielstrebig in die hoteleigene Tiefgarage".

Die Polizei besetzte alle Ausgänge, und alarmierte SEK-Beamte nahmen den Mann schließlich "widerstandslos" in der Tiefgarage fest. Gegen den bereits amtsbekannten Tatverdächtigen wird wegen Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt.

"Ein Großaufgebot an Polizeikräften ist vor Ort"

Erstmeldung, 17. August: Die Polizei spricht von einer "Bedrohungslage": Am Sonntagabend (16. August) haben in Erding Passanten der Polizeieinsatzzentrale einen verdächtigen, möglicherweise mit einer Hieb- und Stichwaffe bewaffneten Mann gemeldet.

Wie die Polizei weiter mitteilt, soll der bislang unbekannte Mann Personen bedroht und Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen begangen haben.

"Ein Großaufgebot an Polizeikräften ist vor Ort", hieß es am späten Sonntagabend: "Es besteht keine Gefahr für Unbeteiligte. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf verletzte Personen." Weitere Details zu dem Vorfall sind bisher nicht bekannt.