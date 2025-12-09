Gleich drei Fahrzeuge waren an dem Unfall auf der A9 bei Garching beteiligt: Sieben Menschen mussten ins Krankenhaus, drei davon erlitten schwere Verletzungen.

Die Peugeot-Fahrerin wurde schwer verletzt und kam ebenso ins Krankenhaus wie zwei der insgesamt sechs Insassen des Kleintransporters. (Symbolbild)

Nach einem Unfall auf der Autobahn 9 kurz vor der Anschlussstelle Garching-Nord im Landkreis München sind drei Schwerverletzte und vier Leichtverletzte in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Autobahn 9 in Richtung München: Peugeot und BMW kollidieren miteinander

Eine 40-jährige Frau aus dem Landkreis Traunstein habe am Freitag (5. Dezember) gegen 20.30 Uhr mit einem grauen Peugeot die A9 in Richtung München befahren, berichtet die Polizei.

Etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Garching-Nord wollte sie demnach vom dritten nach links auf den vierten Fahrstreifen wechseln und kollidierte dabei mit einem grauen BMW, der von einem 47 Jahre alten Münchner gelenkt wurde.

Auch ein Kleintransporter mit sechs Insassen ist in den Unfall involviert

Die beiden Autofahrer verloren daraufhin die Kontrolle über ihre Wagen. Der BMW-Fahrer kam nach rechts ab, kollidierte mit der Schutzplanke und kam dort zum Stillstand.

Die Peugeot-Fahrerin kam ebenfalls nach rechts ab und krachte in einen Mercedes-Kleintransporter, in dem ein 49-jähriger Münchner auf der zweiten Fahrspur unterwegs war. Der Peugeot der Frau kam letztendlich nach einem Aufprall in die rechte Schutzplanke zum Stillstand. Der Mercedes-Fahrer landete mit seinem Transporter im Grünstreifen neben der Fahrbahn, er kollidierte dabei noch mit einem Wildschutzzaun und einem Baum.

Drei Schwerverletzte und rund 100.000 Euro Sachschaden

Die Peugeot-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ebenso in eine Klinik gebracht wie zwei der insgesamt sechs Insassen des Kleintransporters. Die anderen vier Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, kamen aber ebenfalls ins Krankenhaus. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt.

Die Polizei schätzt den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden auf rund 80.000 Euro. Für die Autobahnmeisterei entstand am Wildschutzzaun und an der Schutzplanke rechts ein Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro.

Neben dem Rettungsdienst, der mit drei RTW, einem KTW und zwei Notärzten vor Ort war, waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Eching, Freising und Neufahrn mit insgesamt 39 Helfern sowie die Autobahnmeisterei München-Nord im Einsatz. Die Peugeot-Fahrerin muss sich jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr verantworten.