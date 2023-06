Großbrand in Industriegelände: Batterien stehen in Flammen

Ein Brand in einem Industriegelände im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat am Mittwochmittag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, brennen unter anderem größere Batterien in Geretsried, was zu einer starken Rauchentwicklung führe. Der Rauch ziehe jedoch weg von bewohntem Gebiet, so dass keine akute Gefahr für die Bevölkerung im Ortsteil Buchberg bestehe.

21. Juni 2023 - 13:46 Uhr | dpa

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Geretsried Die Polizei empfahl dennoch, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr sei mit zahlreichen Kräften vor Ort und versuche, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Brandursache ist noch unklar.