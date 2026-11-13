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Großbrand in Dachau: Einkaufszentrum muss evakuiert werden

Ein 56-Jähriger erleidet bei einem Brand in einem Einkaufszentrum schwere Verbrennungen im Gesicht. Über die Lüftungsanlage breitet sich das Feuer bis zum Dach aus.
AZ/dpa |
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Das Dachauer Einkaufszentrum wurde wegen eines Großbrands evakuiert.
Das Dachauer Einkaufszentrum wurde wegen eines Großbrands evakuiert. © Thomas Gaulke
Dachau

Bei einem Feuer in einem Einkaufszentrum in Dachau sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen in einem Restaurant durch einen Fettbrand ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Der 56-jährige Koch des Restaurants erlitt demnach schwere Verbrennungen im Gesicht und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein weiterer Mensch zog sich eine leichte Rauchvergiftung zu und wurde medizinisch versorgt. Laut Polizei wurde auch eine dritte Person leicht verletzt.

Mindestens drei Verletzte gab es bei dem Brand – einer von ihnen musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.
Mindestens drei Verletzte gab es bei dem Brand – einer von ihnen musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. © Thomas Gaulke

Die Flammen breiteten sich demnach über die Lüftungsanlage bis zum Dach des Gebäudes aus. Am Abend dauerten die Löscharbeiten der Feuerwehr noch an, das Einkaufszentrum wurde durch Einsatzkräfte geräumt. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Ermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck wollten den Brandort am Montag untersuchen.

Die Einsatzkräfte benötigten mehrere Stunden, um das Feuer zu löschen.
Die Einsatzkräfte benötigten mehrere Stunden, um das Feuer zu löschen. © Thomas Gaulke

Löscharbeiten gestalten sich kompliziert

Die Entstehung eines Schwelbrandes und mehrerer Glutnester erschwerten die Löscharbeiten. Um den Brand im Inneren zu löschen, sollte nach Polizeiangaben das Dach geöffnet werden. Wegen starken Rauchs wurden Anwohner gebeten, in den Häusern zu bleiben und Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Anwohner und Anwohnerinnen werden wegen starken Rauchs gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.
Anwohner und Anwohnerinnen werden wegen starken Rauchs gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. © Thomas Gaulke

Ein Ende der Löscharbeiten war am Abend nicht abzusehen. Die Feuerwehr wollte eine Brandwache über Nacht am Gebäude abstellen. Nach derzeitigem Stand geht die Polizei davon aus, dass das Einkaufszentrum bis auf Weiteres geschlossen bleibt.

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