AZ-Plus

Großbrand an der A8 nahe München – Anschlussstelle musste gesperrt werden

Ein Feuer in der Nähe der A8 auf Höhe der Anschlussstelle Hofoldinger Forst sorgt am Donnerstagnachmittag für einen großen Feuerwehreinsatz. Eile war geboten, ansonsten hätte ein schlimmeres Szenario gedroht.
Andre Wagner
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Das Feuer drohte auf den umliegenden Wald überzuspringen.
Das Feuer drohte auf den umliegenden Wald überzuspringen. © Thomas Gaulke

Ein Feuer im Hofoldinger Forst, ganz in der Nähe der A8, hat am Donnerstagnachmittag einen größeren Einsatz mehrerer Feuerwehren verursacht.

Wie die Kreisbrandinspektion Landkreis München mitteilte, stand kurz vor 14 Uhr nahe der Autobahn-Anschlussstelle ein am Waldrand gestapelter Holzstapel in Vollbrand. Für die Einsatzkräfte war Eile geboten, denn die Flammen drohten auf den umliegenden Wald überzugreifen. Durch schnelles Eingreifen konnte die Feuerwehr dieses Szenario verhindern.

Flammen drohten auf den Wald überzugreifen

Während des Feuers und der Löscharbeiten mussten zeitweise die Sauerlacher Straße sowie die Autobahnausfahrt Hofoldinger Forst gesperrt werden. Der Verkehr auf der A8 sei nicht beeinträchtigt gewesen, hieß es von der Polizei.

Zeitweise musste die Sauerlacher Straße sowie die Autobahnausfahrt Hofoldinger Forst gesperrt werden.
Zeitweise musste die Sauerlacher Straße sowie die Autobahnausfahrt Hofoldinger Forst gesperrt werden. © Thomas Gaulke

Zwar gelang es den Einsatzkräften, die Flammen schnell unter Kontrolle zu bringen, dennoch zogen sich die Löscharbeiten über zwei Stunden hin. Erst um 16 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet werden, um 17.30 Uhr wurde der Löscheinsatz beendet.

Insgesamt war eine Fläche von ca. 2500 m² betroffen. Zur Brandursache und Schadenshöhe können bisher keine Aussagen getroffen werden.

Rund 164 Feuerwehrkräfte aus zahlreichen Feuerwehren des südlichen Landkreises München waren bei den Löscharbeiten im Einsatz. Hinzu kamen Kräfte der Polizei, der Kreisbrandinspektion, des Rettungsdienstes und des Landratsamts.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Erdbeermund vor 5 Minuten / Bewertung:

    Na, zum Glück war es nur ein Holzstapel – und kein ausgewachsener Waldbrand. Bei 2.500 Quadratmetern und 164 Einsatzkräften kann man ja fast von einem kleinen Sommerausflug der Feuerwehren sprechen. 🔥

    Zur Brandursache weiß man zwar noch nichts. Aber vielleicht war es ja auslaufendes Benzin – schließlich findet sich heutzutage für jedes Feuer irgendwo ein kleiner Tropfen fossiler Überraschung. Und der Klimawandel sorgt dank zunehmend trockener und heißer Bedingungen gleich für die passende Kulisse.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.