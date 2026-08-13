Ein Feuer in der Nähe der A8 auf Höhe der Anschlussstelle Hofoldinger Forst sorgt am Donnerstagnachmittag für einen großen Feuerwehreinsatz. Eile war geboten, ansonsten hätte ein schlimmeres Szenario gedroht.

Ein Feuer im Hofoldinger Forst, ganz in der Nähe der A8, hat am Donnerstagnachmittag einen größeren Einsatz mehrerer Feuerwehren verursacht.

Wie die Kreisbrandinspektion Landkreis München mitteilte, stand kurz vor 14 Uhr nahe der Autobahn-Anschlussstelle ein am Waldrand gestapelter Holzstapel in Vollbrand. Für die Einsatzkräfte war Eile geboten, denn die Flammen drohten auf den umliegenden Wald überzugreifen. Durch schnelles Eingreifen konnte die Feuerwehr dieses Szenario verhindern.

Flammen drohten auf den Wald überzugreifen

Während des Feuers und der Löscharbeiten mussten zeitweise die Sauerlacher Straße sowie die Autobahnausfahrt Hofoldinger Forst gesperrt werden. Der Verkehr auf der A8 sei nicht beeinträchtigt gewesen, hieß es von der Polizei.

Zeitweise musste die Sauerlacher Straße sowie die Autobahnausfahrt Hofoldinger Forst gesperrt werden. © Thomas Gaulke

Zwar gelang es den Einsatzkräften, die Flammen schnell unter Kontrolle zu bringen, dennoch zogen sich die Löscharbeiten über zwei Stunden hin. Erst um 16 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet werden, um 17.30 Uhr wurde der Löscheinsatz beendet.

Insgesamt war eine Fläche von ca. 2500 m² betroffen. Zur Brandursache und Schadenshöhe können bisher keine Aussagen getroffen werden.

Rund 164 Feuerwehrkräfte aus zahlreichen Feuerwehren des südlichen Landkreises München waren bei den Löscharbeiten im Einsatz. Hinzu kamen Kräfte der Polizei, der Kreisbrandinspektion, des Rettungsdienstes und des Landratsamts.