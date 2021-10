Grafing Stadt auch umgerüstet: Bahnsteiganzeiger nun an allen bayerischen S-Bahn-Stationen

Der Freistaat fördert das Projekt mit rund neun Millionen Euro: Die Deutsche Bahn hat auch in Grafing Stadt einen Anzeiger für visuelle Echtzeitinformation installiert und damit alle S-Bahn-Stationen in Bayern nachgerüstet.

Das Münchner S-Bahn-System ist nach DB-Angaben Vorreiter in Sachen Fahrgastinformation am Bahnsteig - und installierte als eines der ersten S-Bahn-Netze Infomonitore mit Echtzeitdaten zu den nächsten Abfahrten.

Grafing/München - In einem groß angelegten Programm hat die Deutsche Bahn (DB) in den vergangenen Jahren an den S-Bahn-Stationen in Bayern neue Anzeiger angebracht - nach der Inbetriebnahme der Bahnsteiganzeiger in Grafing Stadt gibt es jetzt an allen S-Bahn-Stationen visuelle Informationen zum aktuellen S-Bahn-Verkehr.

S-Bahn-Bahnsteiganzeiger: Freistaat Bayern schüttet Fördermittel aus

"Für die Fahrgäste ist es von großer Bedeutung, dass sie schnell und präzise über ihre Zugverbindungen informiert werden. Mit den nun von der DB installierten neuen Displays sind die Voraussetzungen dafür geschaffen", betonte die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer. Die rund neun Millionen Fördermittel des Freistaats seien gut angelegt. Schließlich gehe es darum, "die Qualität bei der Münchner S-Bahn für die vielen Fahrgäste zu verbessern."

Seit Juli 2018 installierte die Deutsche Bahn an insgesamt 62 Stationen nach und nach Anzeiger: Somit ist das S-Bahn-Netz mit seinen 150 Stationen nun komplett ausgestattet. Lediglich an Bahnhöfen mit laufenden Umbaumaßnahmen sind vorübergehend keine Displays vorhanden.

Nach Angaben der Deutschen Bahn kam bei den zuletzt nachgerüsteten Stationen die neueste Hardwaregeneration mit hochauflösenden TFT-Farbdisplays zum Einsatz. Diese bieten mehr Platz und größere Flexibilität, etwa bei der Information über Störungen oder Fahrplanabweichungen.

S-Bahn München: Bestehende Anzeiger werden nach und nach erneuert

"Die gute und verlässliche Information unserer Fahrgäste ist ein entscheidender Faktor für die Attraktivität des Bahnverkehrs in Bayern und wichtiger Baustein für eine starke Schiene", sagte Klaus-Dieter Josel, DB-Konzernbevollmächtigter in Bayern .

Das Münchner S-Bahn-System sei schon vor vielen Jahren Vorreiter in Sachen Fahrgastinformation am Bahnsteig und installierte als eines der ersten S-Bahn-Netze Infomonitore mit Echtzeitdaten zu den nächsten Abfahrten, so die Deutsche Bahn.

Gerade bei diesen Display-Modellen sei es nun Zeit für ein Upgrade: Sämtliche ältere Anzeiger sollen in den kommenden Jahren durch moderne Technik ersetzt werden. An ersten Stationen wurden ältere Anlagen bereits ausgetauscht, weitere folgen sukzessive.