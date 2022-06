Grafing: Frau lässt Hunde im Auto – Strafanzeige wegen Tierquälerei

Beim in der Sonne geparkten Ford waren zwar die Fenster einen kleinen Spalt geöffnet, aber die beiden Hunde machten laut Polizei "einen zunehmend dehydrierten Eindruck".

Grafing - Weil sie ihre Hunde in ihrem in der prallen Sonne geparkten Auto zurückgelassen hatte, erwartet eine 53-jährige Frau jetzt eine Strafanzeige wegen Tierquälerei. Zudem überprüft das Veterinäramt ihre Eignung zum Halten der Tiere.

Zwei Hunde im Auto: Ford war in der prallen Sonne geparkt

Wie die Polizei berichtet, hatte eine aufmerksame Passantin die Polizei am frühen Mittwochnachmittag über die beiden Hunde in einem am Marktplatz in Grafing (Lkr. Ebersberg) abgestellten Ford informiert. Beim in der Sonne geparkten Fahrzeug waren zwar die Fenster einen kleinen Spalt geöffnet, so die Polizei, aber die Hunde machten "einen zunehmend dehydrierten Eindruck".

Halterin des Wagens nicht aufzufinden: Feuerwehr rettet die Hunde

Weil die Halterin des Fahrzeugs weder telefonisch zu erreichen noch zuhause anzutreffen war, nahmen sich Einsatzkräfte der Feuerwehr Grafing der Sache an und öffneten das Auto "schadensfrei". Anschließend wurden die Hunde mit Wasser versorgt.

Anhand der Parkscheibe stellten die Polizeibeamten fest, dass der Ford bereits seit etwa 10 Uhr dort stand. Kurz darauf kehrte die Hundehalterin zu ihrem Fahrzeug zurück: Sie war beim Friseur gewesen...