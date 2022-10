Gräfelfing: Erfolglose Juwelendiebe unterwegs

Weil der Alarm losging, machten sich die Einbrecher schnell aus dem Staub.

Gräfelfing - Am frühen Sonntagmorgen versuchten einer oder mehrere Diebe, in ein Juweliergeschäft in Gräfelfing einzubrechen.

Juwelendiebe: Erfolglos in Gräfelfing

Wie die Münchner Polizei mitteilt, haben die Diebe ein Fenster an der Rückseite aufgebrochen. Weil das aber den Alarm ausgelöst hat, haben sie sich aus dem Staub gemacht. Offenbar haben sie auch die Verkaufsräume nicht betreten und keine Beute gemacht. Der Alarm kam schließlich auch bei der Polizei an, die mehrere Streifen zum Tatort schickte. Vor Ort war allerdings niemand mehr anzutreffen.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Diebe keine Juwelen gestohlen haben. Am aufgebrochenen Fenster entstand ein Sachschaden über mehrere Tausend Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Sonntag gegen 4.30 Uhr im Bereich Bahnhofstraße/Bahnhofplatz und Flurstraße in Gräfelfing etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sie sollen sich beim Kommissariat 52 (Tel. 089/2910-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.