Glätte-Unfall auf A8: 19-Jähriger erleidet "lebensbedrohliche Verletzungen"

Auf glatter Fahrbahn verunglückt auf der Autobahn 8 in Richtung München ein mit sechs Personen besetzter Opel Vivaro. Ein 19-Jähriger wird aus dem Fahrzeug geschleudert, sein Zustand ist kritisch.

Bei dem Unfall wurde ein 19-Jähriger aus dem Fahrzeug geschleudert und lebensgefährlich verlerzt. (Symbolbild)

Bei einem nächtlichen Unfall wegen Glätte auf der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Odelzhausen im Landkreis Dachau ist ein 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Opel-Van gerät auf A8 in Richtung München ins Rutschen und überschlägt sich

Nach Angaben der Polizei war am Montag kurz nach Mitternacht ein mit sechs Personen besetzter Opel Vivaro auf der A8 in Richtung München auf der Spur unterwegs, als der Wagen auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen geriet und der 26-jährige Fahrer die Kontrolle über den Wagen verlor.

Der Van kam rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Seitenstreifen auf dem Dach liegen.

"Lebensbedrohliche Verletzungen": 19-Jähriger aus Fahrzeug geschleudert

"Durch die Unfalldynamik schleuderte ein 19-jähriger Mitfahrer aus dem Fahrzeug und kam auf der Hauptfahrbahn zum Liegen. Er zog sich dabei schwere, lebensbedrohliche Verletzungen zu", teilte die Polizei weiter mit.

Die fünf weiteren Personen in dem Unfallwagen hätten sich selbst befreien können. Der schwerverletzte Mann wurde im weiteren Verlauf durch die Mitfahrer geborgen und von der Fahrbahn weg in Sicherheit verbracht.

Autobahn war zeitweise voll gesperrt

Eine 41-jährige Mitfahrerin habe "mittelschwere Verletzungen" erlitten. Sie wurde wie der 19-Jährige an der Unfallstelle durch einen Notarzt erstversorgt und kam dann ins Krankenhaus. Ob der Sicherheitsgurt bei dem Schwerverletzten angelegt gewesen sei, sei "Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen".

Das Unfallfahrzeug wurde mit einem Kran geborgen und abgeschleppt. Die Autobahn war zunächst voll gesperrt, im weiteren Verlauf wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.