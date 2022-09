Gilching: Auto in Menschengruppe gesteuert – Bruder des Fahrers in U-Haft

Nach einem Streit soll ein 31-jähriger Gilchinger mit Absicht in eine Personengruppe gefahren sein. Ihm wird versuchter Mord in sechs Fällen vorgeworfen.

Gilching - Nach einem Streit vor dem Restaurant "El Diablo" am Bahnhof von Gilching (Lkr. Starnberg) ist ein Auto mutmaßlich gezielt auf eine Gruppe von Menschen zugefahren. Ein 45 Jahre alter Mann erlitt Schürfwunden und Prellungen, wie die Polizei mitteilte. Mittlerweile konnte ein weiterer Mann ausfindig gemacht werden, der ebenfalls von dem Pkw erfasst und leicht verletzt wurde. Der Verletzte habe sich damals zunächst vor Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernt.

Nach dem Vorfall, der sich laut Polizei bereits in der Nacht zum Samstag, gegen 0.45 Uhr, ereignete, ermittelte die Polizei zunächst wegen versuchter Tötung. Der unbekannte Täter oder die Täterin sei mit einem schwarzen Audi Q5 mit Starnberger Kennzeichen geflohen.

Gilching: Zwei Brüder festgenommen

Am Dienstag hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen: Der 31-jährige Gilchinger wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt und in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht. Ihm wird versuchter Mord in sechs Fällen vorgeworfen.

Nun sitzt auch der Bruder des Mannes in Untersuchungshaft. Der 38-Jährige Bruder soll versucht haben, massiv Einfluss auf Zeugen zu nehmen. Mit Geldzahlungen und durch Einschüchterungen soll er versucht haben, Zeugen zu einer Änderung ihrer Aussagen vor der Polizei zu bringen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen. Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 bei den Ermittlern zu melden.